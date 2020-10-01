الذهب يبدأ أكتوبر على ارتفاع.. تعرف على الأسعار

المصدر: عواصم - رويترز

صعد الذهب اليوم، بعدما تعزز الإقبال عليه بفعل تراجع الدولار ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثات بشأن إجراءات تحفيز أميركية جديدة.

وبحلول الساعة 05.55 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1892.23 دولار للأوقية (الأونصة) ليبدأ أكتوبر على ارتفاع بعدما سجل أكبر تراجع شهري له منذ نهاية 2016 في سبتمبر.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1899.80 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة ليحوم حول أدنى مستوى في أسبوع مما يقلص كلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.8% إلى 23.64 دولار للأوقية، فيما سجل البلاتين أعلى مستوى خلال أسبوع، وبلغ 905.15 دولار للأوقية وصعد في أحدث تداولات 1.6% إلى 902.40 دولار للأوقية، بينما ربح البلاديوم 0.7% إلى 2321.11 دولار للأوقية.

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