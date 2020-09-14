الخطوط السنغافورية تخطط لتشغيل رحلات جوية إلى "لا مكان"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلاً عن تقرير لصحيفة "ستريتس تايمز"، أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية تخطط لإطلاق رحلات جوية إلى "لا مكان"، مشيرة إلى أن الرحلات ستبدأ وستنتهي في المطار ذاته.

ووفقاً للتقرير من المقرر أن تتم الرحلات الجوية من مطار "شانغي" بحلول نهاية أكتوبر، وقد يتم دمج هذا العرض مع إقامة في فنادق المدينة، وقسائم تسوق، إلى جانب خدمات نقل بمركبات ليموزين.

وقالت الوكالة إن قواعد السفر الأكثر صرامة للسيطرة على انتشار جائحة "كوفيد-19"، أضرت بصناعة الطيران في جميع أنحاء العالم، في وقت لا يتوقع فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن تنتعش حركة الركاب إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2024.

وذكرت الوكالة أن الخطوط السنغافورية ليست أول ناقلة جوية تعتزم توفير هذه الرحلات، ففي الشهر الماضي، باعت شركة " ANA" اليابانية تذاكر لرحلة مستأجرة إلى "لا مكان"، في حين أطلقت ناقلتان من شركات الطيران التايوانية حملات مماثلة أو رحلات "التظاهر بالسفر".

وتأتي هذه الخطة بعد مسح أجرته شركة الطيران السنغافورية أظهر أن 75% من 308 مشاركين كانوا على استعداد لشراء تذاكر لهذه الرحلات، وفقًا لتقرير "ستريتس تايمز".

وقالت الخطوط السنغافورية الأسبوع الماضي إنها ستستغني عن 20% من قوتها العاملة على الرغم من جمع حوالي 11 مليار دولار سنغافوري (8 مليارات دولار) من خلال قروض في يونيو، وتلقي مساعدات من برنامج حكومي لدعم الوظائف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news