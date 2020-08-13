الذهب دون 1900 دولار مع صعود الدولار وعائدات السندات الأميركية

المصدر: عواصم - رويترز

انخفض الذهب ما يزيد على 2%، عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس، إذ أجبر ارتفاع الدولار من جديد، المستثمرين في المعدن النفيس، على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاماً قياسية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.5% قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، البالغ 1863.67 دولاراً، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة.

بدورها، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2.8% إلى 1892 دولاراً، وانخفضت أسعار الفضة 3.3% إلى 23.96 دولاراً للأوقية، بعد أن تراجعت بنسبة 15% في الجلسة السابقة.

وقال المحلل لدى «آي.جي ماركتس»، كايل رودا: «يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب، ومن المحتمل حالياً اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار».

وأضاف: «يتوقف الكثير على العائدات الأميركية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن، فقوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة المقبلة».

وساعدت قفزة لعائدات سندات الخزانة الأميركية، الدولار، على مواصلة سلسلة مكاسب، ما يزيد كلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقد عانى الذهب أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات أول من أمس الثلاثاء، إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار. لكن تنامي الضبابية بشأن اتفاق تحفيز أميركي أثر سلباً في الأسهم الآسيوية أمس.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين 0.3% إلى 927.60 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 2113.49 دولاراً.

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