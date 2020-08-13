«كاثاي باسيفيك» تتكبّد خسائر بـ 1.26 مليار دولار خلال النصف الأول

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

أعلنت شركة طيران «كاثاي باسيفيك»، في هونغ كونغ، أمس، تسجيل خسائر صافية خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 9.87 مليارات دولار هونغ كونغ (1.26 مليار دولار أميركي)، وبما يعادل 250.8 سنت هونغ كونغ لكل سهم، مقابل أرباح قدرها 1.35 مليار دولار هونغ كونغ، بما يعادل 34.2 سنت هونغ كونغ خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 48.3% سنوياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت إيرادات مبيعات تذاكر الركاب خلال الفترة نفسها بنسبة 72.2% سنوياً.

في الوقت نفسه، تراجع عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 76% سنوياً إلى 4.39 ملايين راكب، مقابل 18.26 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع معدل الإشغال على متن طائرات «كاثاي باسيفيك» إلى 67.3% مقابل 84.2% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت إدارة الشركة أنها تعتزم تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بحلول الربع الأخير من العام الجاري، بشأن تقليص حجم الشركة، وهيكلها، لتلبية احتياجات النقل الجوي في هونغ كونغ من ناحية، والوفاء بالتزاماتها تجاه مساهميها من ناحية أخرى.

- «كاثاي باسيفيك» ستقدم توصية بشأن تقليص حجمها.

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