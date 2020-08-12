الذهب يهوي لليوم الثاني على التوالي.. تعرف على أكبر انخفاض منذ 7 سنوات

المصدر: (رويترز)

هوى الذهب ما يزيد عن 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية (الأونصة) لليوم الثاني على التوالي، إذ أجبر ارتفاع الدولار اليوم المستثمرين في المعدن النفيس على إعادة تقييم مراكزهم بعد صعود للأسعار سجل أرقاما قياسية، وذلك بعد أن سجل الذهب أكبر انخفاض في يوم واحد في أكثر من سبع سنوات أمس الثلاثاء إذ ارتفعت الأسهم وصعد الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية اليوم 2.5% قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1863.67 دولار، ليستأنف سقوطه الحر بعد أن توقف عن الانخفاض لفترة وجيزة في التعاملات المبكرة. وتراجع الذهب 1.6 بالمئة إلى 1881.55 دولار بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش ليواصل خسائره بعد أن هوى ستة بالمئة أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.8 بالمئة إلى 1892 دولارا.

ونزلت أسعار الفضة 3.3 بالمئة إلى 23.96 دولار للأوقية بعد أن انخفضت 15 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "يبدو أن بعض الانتعاش يخرج من سوق الذهب" فيما يبدو من المحتمل حاليا اختبار مستوى دعم عند 1800 دولار.

وأضاف "يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وساعدت قفزة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار على مواصلة سلسلة مكاسب، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما يزيد ارتفاع العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 927.60 دولار بينما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2113.49 دولار.

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