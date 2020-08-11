الذهب ينخفض بشدة.. تعرف على سعره اليوم

المصدر: (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب بشدة اليوم مع تمسك الدولار بمكاسب حققها في الآونة الأخيرة فيما عززت توقعات بشأن اتفاق تحفيز أمريكي شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين لبيع المعدن النفيس لجني الأرباح بعد صعوده لمستوى قياسي.

وبحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 4.2 بالمئة إلى 1941.71 دولاراً للأوقية (الأونصة) متراجعا عن المستوى القياسي الذي سجله في الأسبوع الماضي عند 2072.50 دولاراً للأوقية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.5 بالمئة إلى 1969.20 دولاراً للأوقية.

واحتفظ الدولار بمكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة مما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 7.8 بالمئة إلى 26.88 دولاراً للأوقية.

ونزل البلاتين 4.8 بالمئة إلى 939.19 دولاراً للأوقية.

وانخفض البلاديوم 5.4 بالمئة إلى 2099.42 دولاراً للأوقية.

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