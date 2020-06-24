"المالية" المصرية تنفي ما يتردد عن فرض ضريبة شهرية على استخدام «الآيفون»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة المالية المصرية ، أنه لاصحة لما تداوله بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن اقتراح فرض ضريبة شهرية على مستخدمي أجهزة « الآيفون » في مصر.

وذكر بيان لوزارة المالية نشرته صحيفة الأهرام المصرية، أن التصريحات المنسوبة لوزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن هذا الاقتراح، والتي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاتمت للحقيقة بأي صلة، مهيبًا بالمواطنين تحري الدقة فيما ينشرونه على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.

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