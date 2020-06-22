دولة عربية تحدد 12 طريقة لسداد فواتير الغاز.. والمحصلون لا يدخلون المنازل حتى نهاية "كورونا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة البترول المصرية 12 طريقة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلي، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية.

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية ( بتروتريد) في بيان صحفي أن الـ 12 وسيلة تشمل :

الموقع الإلكتروني للشركة، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة والدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان (فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة).

تطبيق الموبايل و الرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضا.

إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الــ POS أثناء تحصيل الفاتورة.

عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي و محفظة بنك مصر.

تطبيق موبايل ماي فوري.

تطبيق موبايل جوميا.

من خلال مكاتب البريد المصري.

من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن ).

عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 0900727.

من خلال أي فروع تسجيل القراءات ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .

وأكدت شركة «بتروتريد» على التطوير المستمر في آليات الإبلاغ والتحصيل وعمل المحصلين حيث يتم استبدال الفواتير الورقية التي يتم تداولها باليد بجهاز التحصيل الإلكتروني POS وطباعة إيصال للعميل بقيمة الفواتير، وهو ما يمكنه من دفع فواتير أي وحدة أخرى على مستوى الجمهورية من مكان إقامته.

جدير بالذكر أن توفير المنافذ المتعددة لإبلاغ القراءات وتحصيل الفواتير مستمر حتى بعد الانتهاء من أزمة كورونا على أن تعود قراءة ومتابعة انتظام عمل عدادات الغاز عقب انتهائها، كما أنه جاري العمل على توفير خدمة إرسال القراءة عبر الواتس آب عن طريق خدمة Chat bot whats app، والتي ستسهل التواصل بين الشركة وعملائها على مستوى الجمهورية.

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