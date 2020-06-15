موقع للرد على أسئلة السياح الراغبين بتمضية عطلة في أوروبا

المصدر: بروكسل - أ ف ب

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم، موقعا إلكترونيا وتطبيقا لمساعدة الأوروبيين الراغبين بتمضية عطلة في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي والرد في هذا الإطار على أسئلتهم المتعلقة بجائحة "كوفيد - 19".



فمع رفع الكثير من الدول الأوروبية، القيود المفروضة عند حدودها لمكافحة الوباء، تسمح أداة "ري-أوبن إي يو" التي تُحدّث بانتظام والمتوافرة في 24 لغة مختلفة، بمعرفة شروط السفر والإقامة في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



ويمكن للمستخدم الحصول على معلومات عامة حول وضع الوباء في بلد معين وإمكانية التنقل بحرية فيه والدخول إليه في سيارة أو دراجة نارية أو عربة تخييم وما إذا كان يعتمد إلزامية الحجر لمدة 14 يوما.



وتوفر معلومات أيضا حول فتح المتاجر غير الأساسية والمساكن السياحية والمطاعم والشواطئ، فضلا عن المتاحف والمواقع الأثرية.



كذلك، ثمة معلومات عن وضع الكمامة في الأماكن العامة والنقل المشترك وإجراءات التباعد الاجتماعي والبروتوكلات الصحية المحتملة للسياح.

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