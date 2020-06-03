مصر.. صرف مرتبات العاملين في الحكومة منتصف يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد محمد معيط ، وزير المالية المصري، تقديم مواعيد صرف مرتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدولة، بحيث تبدأ اعتبارًا من الإثنين ١٥ يونيو، وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، على أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ إلى ١٨ يونيو، وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالي.

وأشار أنه ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأهرام المصرية.

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