مصر تلغي الحجر الصحي للعائدين من الخارج خلال أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس القابضة للطيران المصرية رشدي زكريا، إنه من المتوقع إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج خلال أيام، مشيرًا إلى أنه سيتم تحويل الحجر الصحي المطبق لمدة أسبوع إلى حجر منزلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، ونشرتها صحيفة "الشروق" وصحيفة "اليوم السابع" أن الشركة ستقوم بإجراء التحليل السريع «rapid test» لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» للعائدين، مشيرًا إلى تحويل العائدين إلى المستشفى حال الاشتباه في الإصابة.

ولفت إلى أن المستشفى يتأكد من أن الحالة إيجابية لفيروس «كوفيد - 19» أم لا، منوهًا أن الإجراءات الاحترازية قبل قدوم المواطنين إلى مصر متعلقة بإجراءات الدولة التي يأتي منها المواطن.

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