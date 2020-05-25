جني الأرباح يهبط بأسعار الذهب عالميا

المصدر: لندن- رويترز

تراجع الذهب اليوم الاثنين في تعاملات هادئة بسبب عطلات رسمية، إذ باع بعض المستثمرين لجني الأرباح، غير أن استمرار التوتر الأمريكي الصيني وإجراءات التحفيز واسعة النطاق من حكومات حول العالم حدا من الخسائر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 بالمئة إلى 1730.05 دولارا للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة لتسجل 1729.4 دولارا. وأغلب الأسواق مغلقة في الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدول الآسيوية بسبب عطلات رسمية.

وارتفعت الأسهم الأوروبية نتيجة التفاؤل حيال تخفيف إجراءات العزل ومؤشرات على مزيد من التحفيز لاقتصاد منطقة اليورو.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012، مدعوما بتحفيز نقدي ومالي ومخاوف ركود والتوتر الأمريكي الصيني.

وقال ستيفن إينز كبير محللي الأسواق لدى شركة أكسي كورب للخدمات المالية إن توتر الحرب التجارية يتزايد، وهو ما سيظل يدعم أسعار الذهب على المدى القصير.

وصعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1978.13 دولارا للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.6 بالمئة إلى 834.89 دولارا، وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.10 دولارا.

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