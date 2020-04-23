شركة كويتية تقاضي "بوينغ" لهذا السبب

المصدر: عواصم - رويترز

رفعت شركة تأجير كويتية دعوى قضائية ضد شركة "بوينغ" الأميركية لصناهة الطائرات تطالبها بدفع 336 مليون دولار وتتهمها فيها بأنها رفضت دون وجه حق إعادة مبالغ مدفوعة مقدما لطلبية باتت ملغاة الآن لشراء 40 من طائراتها "737 ماكس" التي تواجه مشاكل.



رُفعت الدعوى أمس، في المحكمة الاتحادية بولاية شيكاغو الأميريكية، واتهمت فيها شركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات "بوينغ" بانتهاك العقد باحتفاظها بالمدفوعات بالرغم من عدم تمكنها من تسليم الطائرات أو وضع جدول معدل لتسليمها.



وقالت "ألافكو" إنها ألغت الطلبية في السادس من مارس الماضي بعدما أخفقت "بوينغ" في تسليم تسع طائرات في الموعد المحدد. وأضافت أن "بوينغ" عارضت شكواها بأن المشاكل تصل إلى "تأخير غير مبرر" وهو ما من شأنه تبرير إعادة المدفوعات.



ولم ترد "بوينغ" بعد على طلبات للتعليق.



وعلّقت الشركة، ومقرها شيكاغو، تسليم طائرات "737 ماكس" في مارس 2019 عندما منعت إدارة الطيران الاتحادية تحليق الطائرة بعد مقتل 346 شخصا في حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز كانت تشغلهما "ليون إير" والخطوط الجوية الإثيوبية.



وتواجه "بوينغ" أيضا تبعات وباء فيروس "كورونا" الذي أجبرها على خفض الإنتاج نتيجة لتراجع الطلب ومشاكل السيولة لدى عملاء شركات الطيران والعقبات اللوجيستية لتسليم الطائرات.



يشار إلى أن "ألافكو" تشتري طائرات تجارية كبيرة وتؤجرها لشركات الطيران. وأكبر مالكيها هم بيت التمويل الكويتي ومؤسسة الخليج للاستثمار والخطوط الجوية الكويتية، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.