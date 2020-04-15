"أبل" تطرح الجيل الثاني من "آي فون إس إي" بتصميم صغير الحجم

المصدر: كوبرتينو (كاليفورنيا) - الإمارات اليوم

أعلنت Apple اليوم عن iPhone SE من الجيل الثاني، وهو iPhone قوي جديد يتميز بشاشة Retina HD مقاس 4.7 إنش، مع ميزة Touch ID التي توفر درجة من الأمان رائدة في مجالها. يأتي iPhone SE بتصميم صغير الحجم أعيد ابتكاره قلباً وقالباً، وهو iPhone الأقل سعراً. يعمل iPhone SE الجديد بشريحة A13 Bionic التي صممتها Apple، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي، وتمكّنه من التعامل مع أصعب المهام. يتميز iPhone SE أيضاً بأفضل نظام كاميرا واحدة في أي iPhone، والذي يفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه. كما أنه مصمم ليتحمل العوامل الطبيعية مع مقاومة للغبار والماء.

ويأتي iPhone SE بثلاثة ألوان خلّابة هي الأسود والأبيض و(PRODUCT)RED، وسيتوفر للطلب المسبق ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، بسعر يبدأ من 1,699 درهم إماراتي فقط (الولايات المتحدة).



وقال فيل شيلر، نائب رئيس التسويق حول العالم في شركة Apple: ”حقق iPhone SE الأول نجاحاً كبيراً مع الكثير من العملاء الذين أعجبوا بميزاته التي تشمل حجمه الصغير وأداءه العالي وسعره المعقول؛ وينطلق iPhone SE الثاني من تلك الفكرة الرائعة ويحسنها بكل الطرق الممكنة، حيث يشمل أيضاً أفضل نظام كاميرا واحدة صنعناه يوفر صوراً وفيديوهات رائعة، ولكن على الرغم من ذلك يبقى سعره في المتناول. يتميز iPhone SE بشريحة A13 Bionic بأدائها الرائد في مجالها الذي يسمح بعمر بطارية رائع، ويتيح التقاط صور مذهلة بنمط بورتريه وميزة HDR الذكية، وتسجيل فيديوهات رائعة مع صوت ستيريو، إلى جانب الاستمتاع بالألعاب وتصفح الويب بسرعات فائقة، وقد صُممت بميزات الأمان الرائدة في مجالها التي ينتظرها منا عملاؤنا. ونحن نتشوق لوصول iPhone SE إلى أيدي العملاء.“



تصميم محبوب

يتميز iPhone SE بألومنيوم من الدرجة نفسها المستخدمة في مجال الطيران والفضاء وتصميم من الزجاج المتين مع واجهة أمامية سوداء بالكامل، وهو يتوفر بالألوان الأسود والأبيض و(PRODUCT)RED. ويظهر شعار Apple في وسط الجانب الخلفي الزجاجي الذي يصنع من خلال عملية مزج من سبع طبقات تساهم في دقة تدرج الألوان وتعتيمها وتوفر الثراء في عمق الألوان، مع شريط من الألومنيوم باللون نفسه. وهو مقاوم للماء والغبار ويقع ضمن تصنيف IP67، ما يعني أنه مقاوم للماء لغاية عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة.

وتعمل شاشة Retina HD مقاس 4.7 إنش بتكنولوجيا True Tone على ضبط توازن اللون الأبيض لمطابقة الإضاءة المحيطة من أجل تجربة عرض طبيعية أشبه بالاطلاع على صفحات مطبوعة. وتوفر شاشة Retina HD النابضة ذات مجموعة الألوان الكبيرة دقة فائقة في الألوان، وتدعم تشغيل محتوى Dolby Vision وHDR10. ويستفيد iPhone SE من ردود الفعل اللمسية لتنفيذ الإجراءات السريعة، مثل تحريك صور Live Photo، ومعاينة الرسائل، وإعادة ترتيب التطبيقات، والمزيد، بالإضافة إلى القوائم السياقية.



يتميز iPhone SE أيضاً بزر الشاشة الرئيسية المألوف المصمم بالكريستال الياقوتي الذي يوفر له المتانة ويحمي المستشعر، بالإضافة إلى حلقة من الفولاذ تستشعر بصمة المستخدم لميزة Touch ID. وتقدم Touch ID بديلاً سهلاً يتمتع بالخصوصية والأمان لإدخال كلمة المرور لفتح قفل iPhone، وملء كلمات المرور باستخدام سلسلة مفاتيح iCloud، وتسجيل الدخول في التطبيقات، والمصادقة على عمليات الشراء في App Store، وإتمام المعاملات باستخدام Apple Pay.



أسرع شريحة

وقال فيل شيلر: "قدمنا شريحة A13 Bionic للمرة الأولى مع iPhone 11 وiPhone 11 Pro، وهي أسرع شريحة في هاتف ذكي وتوفر أداء بلا مثيل في كل المهام التي ينفذها iPhone SE. وتُعد شريحة A13 Bionic مثالية للتصوير والألعاب وتجارب الواقع المعزز، وهي تضفي السلاسة على جميع المهام".



تجربة جديدة

ويتميز iPhone SE بأفضل نظام كاميرا واحدة في iPhone على الإطلاق، مع كاميرا واسعة بوضوح 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وهو يستفيد من معالج إشارة الصور والمحرك العصبي Neural Engine في شريحة A13 Bionic لفتح الطريق أمام مزايا التصوير الحوسبي، بما في ذلك نمط بورتريه، وتأثيرات إضاءة بورتريه الستة بالكامل، وميزة ضبط العمق. ويستخدم iPhone SE التعلّم الآلي وإمكانية تحديد العمق أحادية الرؤية لالتقاط صور بورتريه خلّابة باستخدام الكاميرا الأمامية. كما أن iPhone SE يشمل الجيل الجديد من ميزة HDR الذكية، التي تعيد إضاءة العناصر التي يتم التعرف عليها في الإطار بذكاء من أجل صور تبدو طبيعية أكثر مع تفاصيل رائعة في الإضاءة والتظليل.

وتظهر الفيديوهات غامرة أكثر مع تسجيل صوت ستيريو وتثبيت سينمائي للفيديو في الكاميراتين الأمامية والخلفية. وتدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديوهات عالية الجودة بوضوح 4K بما يصل إلى 60 إطاراً في الثانية، كما يتميز iPhone SE أيضاً بنطاق ديناميكي أوسع لتفاصيل أكبر في التظليل بمعدل يصل لغاية 30 إطاراً في الثانية. ويستطيع العملاء أيضاً الاستفادة من ميزة فيديو QuickTake في الكاميراتين الأمامية والخلفية، والتي تسمح بتسجيل الفيديو من دون الخروج من نمط الصور.

الأسعار والتوفر

• سيتوفر iPhone SE بموديلات بسعة 64GB و128GB و256GB بالألوان الأسود والأبيض و(PRODUCT)RED بسعر يبدأ من 1,699 درهم إماراتي. كما يتوفر iPhone SE من خلال موزعي Apple المعتمدين وبعض شركات الاتصالات (قد تختلف الأسعار).

• سيتوفر iPhone SE للطلب المسبق من apple.com وفي تطبيق Apple Store ابتداءً من الساعة 5 ص بتوقيت PDT يوم الجمعة الموافق 17 أبريل، وسيتوفر من Apple وموزعي Apple المعتمدين وبعض شركات الاتصالات يوم الجمعة الموافق 24 أبريل في الولايات المتحدة وأكثر من 40 بلداً ومنطقة أخرى.



• تتوفر خدمة Apple TV+ في تطبيق Apple TV على iPhone وApple TV وiPod touch وMac ومنصات أخرى، بما في ذلك عبر الإنترنت (tv.apple.com) بسعر 19.99 درهم إماراتي شهرياً، مع تجربة مجانية لمدة سبعة أيام. يستطيع العملاء الذين يشترون iPhone SE الاستمتاع بخدمة Apple TV+ مجاناً لمدة عام واحد.



• العملاء الذين لديهم أسئلة حول iPhone SE أو موديل iPhone الأنسب لهم يمكنهم البدء بالدردشة في تطبيق الرسائل عبر تطبيق Apple Store مباشرة.



• يستطيع العملاء تمديد الضمان المحدود من خلال AppleCare+ وAppleCare+ Theft and Loss للحصول على أولوية الوصول إلى الدعم التقني على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.



• يخصص جزء من عائدات عمليات شراء iPhone SE (PRODUCT)RED مباشرة لصالح صندوق الاستجابة لوباء COVID-19 الذي أسسه حديثاً الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، وذلك لتوفير التمويل للبلدان التي تحتاج إلى معدات الوقاية الشخصية، والتشخيص والعلاج، واتصالات متعلقة بالسلامة العامة، ودعم لسلاسل التوريد، والمزيد، بالإضافة إلى مِنَح مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي توفر الفحوصات والمشورة والعلاج وبرامج الوقاية، مع التركيز على منع انتقال العدوى من الأم إلى الجنين.