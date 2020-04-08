مجموعة "اي جي" تطلق عرض IG برايم لخدمة احتياجات عملاء المؤسسات في سوق الوساطة

المصدر: مادة اعلانية

اطلقت مجموعة " اي جي"، اليوم عرض" ايجي برايم" لعملاء المؤسسات، وذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة بصناديق التحوط الناشئة وصناديق التحوط المتعددة المتميزة وكذلك مكاتب العائلة.

ستوفر" اي جي برايم" للعملاء خدمات الوساطة المتميزة، مثل خدمات الأصول وعروض المنتجات المتعددة الأصول وعروض برايم الاصطناعية والأسهم النقدية، والتي سوف يتم دعمها من خلال شبكة تغطي مبيعات دولية موسعة داخل اي جي برايم.

وقال فؤاد البجالي، رئيس المؤسسات والرئيس التنفيذي لشركة IG Bank SA "سوف توفر اي جي برايم للعملاء تنفيذا عالمي الطراز للوساطة المتميزة، وذلك من خلال أحدث التقنيات بجانب الوصول إلى الأسواق العالمية." "لطالما طالب عملاء المؤسسات بمنافسة جديدة، في فترة من الوقت، وذلك لدخول سوق الوساطة المتميزة وتقديم بديل مبتكر وتنافسي لمقدمي الخدمات الحاليين".

ومن جهته اكد سيمون مايرز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في IG "تعد اي جي برايم مثالاً آخرًا على بقاء اي جي في صدارة الابتكار التكنولوجي لعملائنا" لقد تم تصميم منصات التداول المتقدمة لدينا لتحقيق السرعة والاستقرار والمرونة، حيث تقوم شهريا بمعالجة عدة ملايين من التداولات وتوفر الوصول إلى أكثر من 40 من الأسواق المالية العالمية".

تأسست اي جي في لندن عام 1974، وتعتبر رائدا عالميا موثوقا في مجال التداول عبر الإنترنت مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة في خدمة عملاء المؤسسات. في العام 2006 أطلقت IG خدمات الوساطة المتميزة، حيث قدمت منذ ذلك الحين حلولًا مخصصة لمديري صناديق التحوط ومكاتب العائلة.