الذهب يتراجع مع تفوق قوة الدولار على مخاوف "كورونا"

المصدر: عواصم - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع تفوق قوة الدولار وجني الأرباح على الاتجاه للعزوف عن المخاطر بسبب المخاوف المتعلقة بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس "كورونا" المستجد في شتى أنحاء العالم.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1646.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05.59 بتوقيت غرينتش، بعد الصعود إلى أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي، أمس عند 1671.40 دولار.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1685.70 دولار للأوقية.



وصعد الدولار 0.1% أمام عملات رئيسية، مما تسبب في ارتفاع كلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى. وكان الدولار تكبد أمس، أسوأ انخفاض مقابل سلة من العملات في نحو أسبوعين.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1% إلى 2197.09 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.7% ليصل إلى 739.02 دولار للأوقية.



وارتفعت الفضة 0.3% إلى 15.05 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.