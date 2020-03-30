الذهب يهبط.. و«النقد الدولي» يحذر من «إفلاس» في الأسواق الناشئة

المصدر: عواصم ــ رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إذ طغى تدافع صوب السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا».

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1612.6 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض 0.7% الجمعة الماضية. كما انخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.6% إلى 1643.7 دولاراً للأوقية.



وقال كبير محللي السوق لدى «سي.إم.سي ماركتس»، مايكل مكارثي: «كلما تفاقم الموقف كلما تعززت الصلة بين الأسهم والذهب، وإذا حدث مزيد من التدهور الاقتصادي فإنه سيدفع الذهب للهبوط مع أسواق الأسهم».

بدورها، تراجعت الأسهم الآسيوية، وتلقت أسعار النفط ضربة أخرى بفعل مخاوف من أن الإغلاق المرتبط بالتفشي قد يستمر أشهراً.



وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود، وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق «ضخم للغاية» لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين في الأسواق الناشئة.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاديوم 0.7% إلى 2253.74 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 3.5% إلى 715.36 دولاراً للأوقية، بينما تراجعت الفضة 4.2% إلى 13.86 دولاراً.

