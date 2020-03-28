مجموعة العشرين ستضخ 5 تريليونات دولار لمكافحة «كورونا»

المصدر: الرياض وواشنطن ■رويترز

تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، للحد من ضياع فرص العمل، ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة.

وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت أي مظهر للوحدة، منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية في 2008-2009، وقالوا في القمة التي انعقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كل الإجراءات الصحية الضرورية، للحد من انتشار الفيروس. وأكدوا في بيانهم الختامي: «تلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى».

وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هي الأبرز للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد الزعماء «بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية الضرورية، والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود»، إلى جانب العمل على «معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية».

لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحظر على الصادرات الذي تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية، على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة «لتنسيق الاستجابات المرتبطة (بالتجارة الدولية)، بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية».

ونص البيان، أيضاً، على أن إجراءات الطوارئ، التي تهدف إلى حماية الصحة ستكون «موجهة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة».

وعبر زعماء المجموعة عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول «النامية والأقل نمواً»، خصوصاً في إفريقيا، وفي تجمعات اللاجئين، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية، وأنظمة الصحة المحلية.

ودعت السعودية، التي تترأس المجموعة حالياً، لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية، في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشي فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم، وأودى بحياة نحو 24 ألفاً، ومن المتوقع أن يؤدي لركود عالمي.

وقالت المجموعة إنها ستقوم «بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة».

تعهد بضمان تدفق الإمدادات الطبية، والمنتجات الزراعية، عبر الحدود.