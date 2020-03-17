الذهب يواصل الهبوط مع حرص المستثمرين على جمع سيولة

المصدر: (رويترز)

تراجع الذهب أكثر من 1% اليوم ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصها مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019. وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 %إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الاسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.

وارتفع البلاديوم 2.1% إلى 1651.26 دولارا للأوقية بعدما هوى 18 بالمئة في الجلسة السابقة.

واستقر البلاتين عند 663.09 دولارا بعدما مُني بأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية على الإطلاق أمس الاثنين.

وتراجعت الفضة 1.5 % إلى 12.71 دولاراً بعد أن سجلت أدنى مستوى منذ 2009 في الجلسة السابقة.