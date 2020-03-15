إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلي في مصر بسبب كورونا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ، خطابًا للبنوك يتضمن تعليمات وإجراءات احترازية ووقائية، لضمان استمرارية العمل في القطاع المصرفي، في إطار توجه الدولة المصرية فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أبرز هذه قرارات بإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من ماكينة الصراف الآلي (ATM) والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الأهرام" المصرية

وشملت الإجراءات، قرارات تتعلق بضمان استمراراية العمل والطوارئ بالبنوك، بالإضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات المصرفية والعمليات المصرفية.

وبحسب الخطاب فإن المركزي قرر تأجيل استحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخير في السداد.