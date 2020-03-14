السعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتباراً من غدٍ

المصدر: الرياض - وام

قرّرت السلطات السعودية تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - لمدة أسبوعين، اعتباراً من الساعة الـ11 من صباح غد.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن السلطات ستعتبر مدة التعليق إجازة رسمية استثنائية للمواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات، أو تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بعد عودتهم إلى المملكة، سواء كان ذلك في مقرات مخصصة من وزارة الصحة أو وجهوا منها بعزل أنفسهم في منازلهم.

وأشار إلى أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة بشأن الإجراءات الصحية للفحص والعزل وفقاً للإجراءات الوقائية المعتمدة لجميع القادمين.

وأكد المصدر أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الطيران المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ستقوم بترتيب إجراءات قدوم من يرغب في العودة من المواطنين، حيث ستعلن الإجراءات المتعلقة بذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وشدّد المصدر على أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وبناءً على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد /كوفيد19/ جائحة عالمية، حيث ظهرت عدوى الفيروس في 117 دولة حتى الآن.