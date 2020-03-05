وقف استقبال الوفود السياحية بالضفة الغربية

المصدر: بيت لحم - رويترز





أمرت السلطة الفلسطينية اليوم الخميس الفنادق في الضفة الغربية المحتلة بالتوقف عن استقبال الوفود السياحية بعد الاشتباه في إصابة أربعة أشخاص بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم.

وقالت وزارة السياحة الفلسطينية "تقرر وقف استقبال وفود سياحية في كافة فنادق ومحافظات الوطن اعتبارا من يوم غد الجمعة".

وذكر مسؤولو صحة فلسطينيون إنهم يتحققون مما إذا كان أربعة من العاملين في فندق في بيت لحم قد أصيبوا بالعدوى من سياح كانوا نزلاء بالفندق.

وطوقت الشرطة الفندق فيما تنتظر السلطات نتائج الفحوص المعملية. وارتدى عدد كبير من السياح بكنيسة المهد في بيت لحم اليوم الخميس أقنعة أثناء زيارتهم للكنيسة.