شركات في السوق الخليجية تخطط لتطبيق "الدوام المنزلي" بسبب كورونا

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشف استطلاع رأي أجرته بوابة التوظيف "جلف تالينت"، أمس، أن 37% من شركات القطاع الخاص في الدولة، تخطط لتطبيق نظام الدوام عن بُعد، لإتاحة الفرصة أمام موظفيها لأداء مهام وظائفهم من المنازل، مؤكدة أن ثُلث شركات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الست، باتت تخطط لتوجيه نصف موظفيها بالعمل من بعد، لأسباب وقائية بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من العالم.

وتوقّع الاستطلاع – الذي شمل 1600 شركة خليجية - أن تطلب 35٪ من الشركات التي تتخذ من الخليج مقراً لها، من موظفيها العمل من المنازل، بينها 6 ٪ أطلقت خططاً للعمل من بعد، و5 ٪ أكدت أنها تخطط للتطبيق قريباً، بينما تعمل 12٪ من هذه الشركات على مراجعة وجدوى مفهوم العمل من المنازل، مقابل 12 ٪ أخرى كان لها ترتيبات سابقة لتطبيق العمل عن بعد قبل تفشي فيروس كورونا.

وذكرت البوابة أن 54 ٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع، أكدت أن ليس لديها خططاً أو توجهات للعمل عن بعد حتى الآن، في حين رفضت 11٪ من الشركات الفكرة من الأساس، مشيرة إلى أن مملكة البحرين سجلت أعلى معدل لخطط العمل عن بعد بنسبة 38٪ من الشركات، تلتها الإمارات والكويت بنسبة 37٪، ثم المملكة العربية السعودية (30٪)، في حين سجلت الشركات في سلطنة عمان أدنى معدل للعمل عن بعد ممكن في المنطقة بنسبة 18٪ فقط.