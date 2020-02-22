مبيعات السيارات الصينية تهوي 92% بسبب «كورونا»

المصدر: بكين - رويترز

أفاد اتحاد سيارات الركوب في الصين بأن مبيعات التجزئة في البلاد هوت 92% على أساس سنوي في أول 16 يوماً من فبراير الجاري، في الوقت الذي يكبح فيه انتشار فيروس «كورونا» أنشطة الشركات بشدة في أنحاء البلاد.

وأظهرت بيانات الاتحاد أن مبيعات سيارات الركوب في الصين سجلت 4909 وحدات في أول 16 يوماً، انخفاضاً من 59 ألفاً و930 سيارة في الفترة نفسها قبل عام، في أول أرقام كبيرة تظهر مدى قوة تأثير الوباء سلباً على أكبر سوق في العالم للسيارات.

وقال الاتحاد: «عدد محدود جداً من الوكلاء فتح أبوابه في الأسابيع الأولى من فبراير، وكانت لديهم حركة محدودة جداً للعملاء».

وسجل بر الصين الرئيس 889 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى فيروس «كورونا» أول من أمس. كما ارتفع معدل الوفيات بمقدار 118 إلى 2236، معظمها في ووهان عاصمة إقليم هوبي حيث بدأ التفشي، والتي تظل تخضع لحالة عزل.

وأشار اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أكبر اتحاد للقطاع في البلاد، الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات الصينية تراجعاً بأكثر من 10% في النصف الأول من العام بسبب وباء فيروس «كورونا»، ونحو 5% للعام بالكامل، بشرط أن يتم احتواء الوباء بشكل فعال قبل أبريل المقبل.

وبهدف تحقيق استقرار في السوق التي جرى بيع 25 مليون سيارة فيها في العام الماضي، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستستحدث المزيد من التدابير لدعم استهلاك السيارات.

إلى ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية أمس، إن صادرات وواردات البلاد ستتأثر سلباً بفعل انتشار فيروس كورونا الذي أحدث اضطراباً شديداً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأكد مسؤولو الوزارة، خلال إيجاز صحافي، إن الصين تتوقع استئناف الشركات الأجنبية في معظم المناطق للإنتاج بحلول نهاية فبراير الجاري، لكنهم أضافوا أنه سيكون هناك تأثير أكثر وضوحاً على الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في فبراير ومارس.

في سياق متصل، قالت وزارة المالية الصينية إنها ستبدأ إعفاء 65 سلعة أميركية من رسوم جمركية عقابية طُبقت في خضم نزاع تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام اعتباراً من 28 فبراير الجاري. وتشمل السلع المُعفاة من الرسوم الإضافية مكونات طائرات ومعدات طبية، وفقاً لوثائق منشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

4909

وحدات حجم مبيعات سيارات الركوب في الصين في أول 16 يوماً من فبراير.