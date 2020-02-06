"كورونا" يكبد تايلاند 10 ملايين دولار

المصدر: بانكوك - د. ب. أ



أعلن وزير السياحة التايلاندي بيبات راتشاكيتبراكارن اليوم الخميس أنه من المتوقع أن تخسر البلاد عائدات بنحو عشرة ملايين دولار جراء تراجع أعداد السياح الصينيين بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال وزير السياحة إن عدد السياح الصينيين في فبراير من المتوقع أن يتراجع بواقع نحو 80 إلى 85% من 30 ألف زائر يوميا إلى ثلاثة آلاف.

وأضاف بيبات: "هذا يتوقف على إلى متى سيظل فيروس كورونا منتشرا، ولكننا نتوقع أن الخسائر للعام بأكمله سوف تبلغ نحو 300 مليار باهت".

يشار إلى أن السياحة بين أهم مصادر الدخل لتايلاند حيث تمثل أكثر من 10% من الاقتصاد التايلاندي. وكانت الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا قد شهدت ارتفاعا في عدد السياح الصينيين في السنوات الأخيرة.