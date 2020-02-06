ختان الإناث يكلف الاقتصاد 1.4 مليار دولار سنويا

المصدر: جنيف - (د ب أ)

بلغت التكلفة الاقتصادية لختان الإناث 1.4 مليار دولار سنويا، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، وفق احصاء أجري للمرة الأولى.

وجاء الإعلان بمناسبة اليوم العالمي لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

ويمكن أن تشكل تكلفة ختان الإناث المرتبطة بأمراض النساء والإنجاب والمسالك البولية والمضاعفات العقلية والجنسية والصحية المباشرة، ما يصل إلى 30% من ميزانية الصحة في بعض الدول.

وقال مدير قسم الصحة الجنسية بمنظمة الصحة العالمية إيان أسكو: "تشويه الأعضاء التناسلية للنساء ليس إساءة كارثية لحقوق الإنسان يضر بشكل جسيم بالصحة النفسية والعقلية لملايين من الفتيات والنساء فحسب إنه يستنزف الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد أيضا.. وهناك حاجة ملحة لمزيد من الاستثمار لوقف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وإنهاء المعاناة الناجمة عنه".

وخضع ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم، يعيشون في 31 دولة، للختان.

