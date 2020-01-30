3 احتمالات رئيسة لمستقبل "بريكست" .. ماهي؟

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي

حذرت اقتصادية دبي من أن أي خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوربي سيكون له أثر سلبي على سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم، لكنها أكدت أن إبرام صفقة للخروج يمكن أن يؤدي إلى بعض التحسن في قيمة الجنيه.

وكشف التقرير السنوي لاقتصادية دبي عن 3 احتمالات رئيسة لمستقبل بريكست سيكون لها آثار مختلفة بالنسبة للمسار المستقبلي لاقتصاد المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي والعالم، موضحا أن السيناريو الأول بتمديد مهلة الانفصال مرة أخرى سيكون له أثر ملطف على التجارة والاستثمار من خلال إطالة فترة عدم اليقين، وهو الاحتمال الذي نفاه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعديل مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الاوربي وتضمن التعديل حظر تمديد الفترة الانتقالية التي ستناقش الحكومة خلالها الاتفاقية التجارية مع الاتحاد الأوروبي لما بعد 31 ديسمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن السيناريو الثاني هو الاتفاق على صفقة تنشأ بموجبها علاقة جديدة بين بريطانيا والاتحاد الاوربي قد تتراوح من المحافظة على العضوية في المنطقة الاقتصادية الاوربية الى الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث تتضمن الصفقة مقايضة بين وصول بريطانيا الى أسواق الاتحاد الاوربي ودرجة قدرتها على وضع الشروط التنظيمية من جانب واحد، لافتا أن أغلب المحللين يرون أن أثر الصفقة في تعطيل التجارة العالمية ونموها سيقتصر على المدى القصير، أما السيناريو الثالث فهو الأكثر ضررا ، وهو خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي دون صفقة، وبشكل فوضوي يؤدي الى تعطيل تدفق التجارة والنمو بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوربي والعالم.

ورأى التقرير أن السيناريو الثالث هو الأكثر ضررا بسبب انفتاح إمارة دبي على تدفقات التجارة الدولية والمحافظ الاستثمارية وأنماط حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا أنه نظرا لمستوى عدم اليقين في الوقت الراهن، فإنه من الصعب التنبؤ بالمسار الذي ستختاره بريطانيا وآثاره ناهيك عن وضع تقييم دقيق لتأثيراته على دبي على المدى الطويل.

وكشف التقرير عن أن الانقسامات السياسية في المملكة المتحدة والخشية من الخروج من الاتحاد الأوربي بصورة فوضوية الى إبقاء قيمة الجنية الإسترليني في مستوى منخفض وإعاقة حركة الاستثمارات والحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقد توقع بنك إنجلترا في سبتمبر الماضي بناء على نماذج تحليلية أن خروج المملكة المتحدة دون صفقة سيؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي للملكة المتحدة بأفل من 6% وارتفاع نسبة البطالة الى 7% وزيادة نسبة التضخم إلى 5.5%، أي أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، وذلك بسبب مشاكل التوريد وانخفاض قيمة الجنيه. وقال التقرير إن هذه التوقعات تعتبر أفضل من توقعات سابقة في نوفمبر 2018 والتي أظهرت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بحد أقصى مقداره 7.5%، وذلك بسبب ترتيبات المرحلة الانتقالية التي اتخذت للحد من التعطيل.

وحذر التقرير من أن الخروج الفوضوي سيكون له تأثيرات سلبية تتجاوز بريطانيا نظرا لحجمها وروابطها التجارية، ونقل التقرير عن البنك الدولي أن بريطانيا تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفق أسعار الصرف الحالية، مشيرا الى أن صندوق النقد الدولي أعتبر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي دون صفقة هو أحد العوامل الرئيسة التي قد تخرج الاقتصاد العالمي عن مساره علما بأنه معرض للخرط أصلا نتيجة للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال التقرير إن أوضــح تأثيــر مباشــر سيكون هــو انخفــاض الطلــب علــى الاســتيراد فــي المملكــة المتحــدة مــع لجوئهــا إلــى تطبيــق قواعــد منظمــة التجــارة العالميــة التــي ســتؤثر علــى الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الاوروبــي التــي تعانــي المملكــة المتحــدة مـن عجـز تجـاري معهـا، خصوصا ألمانيـا وفرنسـا، مشيرا الى تأثيـرات غيـر مباشـرة مـن خـلال تعطيـل سلاسل التوريد العالمية.

وكان صنـدوق النقـد الدولي توقع بشــأن آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصــادرة فــي شــهر إبريــل أن يـؤدي السـيناريو الأسوأ المتمثـل فـي الخـروج دون صفقـة إلـى تراجـع الناتـج المحلـي الاجمالـي للمملكـة المتحـدة بنسـبة 1.4% فــي الســنة الأولى بعــد الخــروج وبنســبة 0.8% فــي الســنة الثانيــة.

وقــدرت دراســة أجراهــا معهــد هالــي فــي ألمانيا باســتخدام جــداول مدخــلات العالــم ومخرجاتــه أن تراجــع الطلــب علــى الاســتيراد فــي المملكــة المتحــدة بنســبة 25%، سـيكون لـه تأثيـر فـي سلاسل القيمـة يتمثـل فـي تهديد 612 ألف شخص في 43 بلدا بفقـدان وظائفهـم بصورة مباشــرة، مــع تعــرض 433 ألف شــخصا أخرين لخطر فقدان وظائفهم بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــلال التأثيــرات الثانويــة علــى الشــركات الوســيطة.

وقال التقرير إنه توجـد قناتـان رئيسـيتان يمكـن مـن خلالهما أن تنتقـل صدمـة خـروج المملكـة المتحدة مـن الاتحـاد الاوروبـي إلى دبـي، الأولى هي قناة مباشــرة مــن خــلال ضعــف الجنيــه الاســترليني، والثانية هي قنــاة غيــر مباشـرة مـن خـلال تراجع فـرص النمـو العالمـي، لافتا أنه مـن الصعب تقديـر الأثـر فـي هـذه الحالـة.

وانخفضــت قيمــة الجنيــه الاســترليني مقابــل الــدولار الامريكــي، والدرهــم الاماراتــي، المربــوط بالعملــة الامريكيــة، بنســبة 17 % خــلال الفتــرة مــن مايــو إلــى أكتوبــر 2016 نتيجــة لاســتفتاء بريكست ومــا جــرى بعــده. وقــد تحــرك ســعر صــرف الجنيــه الاسـترليني صعـوداً ونـزولا استجابة للمفاوضـات مـع الاتحـاد الاوروبـي والاضطراب السياسـي فـي المملكـة المتحـدة، ولكنـه تراجــع بصــورة مســتمرة مقابــل الدرهــم الإماراتــي مــع بعــض التقلبـات منذ ينايـر 2018 وحتى الآن.

وقال التقرير إنه مـن المرجح أن يكـون للخـروج الفوضوي أثر سـلبي على سـعر صـرف الجنيه الإسـترليني مقابـل الدرهـم الإماراتـي، ولكـن إبـرام صفقـة يمكن أن يـؤدي إلـى بعـض التحسـن فـي قيمتـه.

وتعــد روابــط تجــارة البضائــع بيــن دبــي والمملكــة المتحــدة محــدودة، ومــن المتوقــع أن يكــون لحــدوث تغييــر كبيــر فــي شــروط التجــارة بيــن البلديــن أثــر علــى قطــاع الخدمــات. وقــد اســتقبلت دبــي فــي عــام 2018 أكثــر مــن 1.2 مليــون زائــر مــن المملكـة المتحـدة يمثلـون نسـبة 8 % من إجمالـي زوارها، وثالـث أكبـر مجموعـة منهـم.

وأظهـرت إحـدى الدراسـات أدلـة تشـير إلـى أن تراجـع الدخـل فـي اقتصـاد متقـدم (بمـا فـي ذلـك المملكــة المتحــدة) بنســبة 1 %ســيؤدي إلــى انخفــاض عــدد الســياح القادميــن إلــى دبــي بنســبة 0.8%.

وأشار التقرير الى القطاعات الأخــرى التــي قــد تتأثــر ســلبا ومنها القطاع العقاري، إذ أصبحت عقــارات دبــي أغلــى نســبيا للمشترين البريطانيين. وتظهـر بيانـات دائـرة الأراضـي والأمـاك فـي دبـي أنـه فـي عـام 2018 مثّـل البريطانيـون ثالـث أكبـر مجموعة من المسـتثمرين فـي القطاع العقـاري حيث اشـتروا عقـارات قيمتهـا 3.6 مليارات درهــم إماراتــي. وأوضح التقرير أنه مــن المرجــح أن يقلــل مــن هــذا الأثــر حقيقـة وجـود مسـتثمرين بريطانييـن يعملـون ويقيمـون فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة ويتجنبـون الحصـول علـى دخلهـم بالجنيــه الإســترليني.