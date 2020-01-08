سعر جديد لـ"بيتكوين" بتأثير النزاع الأميركي الإيراني

المصدر: واشنطن ( د ب أ )

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر تشرين نوفمبر الماضى حيث تجاوز سعر بيتكوين الثمانية ألاف دولار .

وينظر إلى المخاوف المتعلقة بالتصعيد الذى يشهده حاليا النزاع بين الولايات المتحدة وإيران باعتبارها العامل المساهم في صعود سعر عملة بيتكوين ، التى لاتصدرها أى بنوك مركزية أو جهات حكومية ، بعد سلسلة الانخفاضات التى شهدها سعر العملة على مدى اسابيع مضت .

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن إيمانويل جوه الذى يدير الموقع الإلكترونى " سكيو " الخاص بتتبع المشتقات المالية الرقمية المشفرة قوله "أسعار عملات البيتكوين والذهب تلقى دعما قويا بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران".

وارتفعت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة وهى أكبر عملة رقمية في العالم ، بنسبة 7.3% منذ الساعة الخامسة من مساء الاثنين (بتوقيت نيويورك) ليصل سعرها إلى 8128 دولار عند الساعة الثانية عشرة مساء ، وهو ما يمثل أكبر زيادة في قيمتها في يوم واحد منذ الثامن عشر من ديسمبر الماضى.