بالفيديو.. طائرة تهبط اضطرارياً بعد سقوط إحدى إطاراتها

أظهرت لقطات فيديو فقدان طائرة ركاب تابعة لشركة Jazz Aviation عجلة الهبوط الرئيسة اليسرى أثناء إقلاعها من مطار مونتريال الدولي أمس.

وأفاد موقع Airlive المتخصص بتتبع الرحلات بأن الطائرة وهي من طراز (Dash 8-300) عادت مباشرة إلى المدينة بعد الواقعة الجوية وهبطت اضطراريا، فيما كانت أطقم الطوارئ موجودة في الموقع كإجراء وقائي.

وأشار إلى أن إحدى المشكلات الفنية تسببت في سقوط إطار الطائرة التي كانت تقل 49 راكبا وذلك بعد ثوانٍ من إقلاعها، لافتة إلى أنه تم التقاط الفيديو بواسطة أحد الركاب.

شاهد الفيديو:

EXTENDED VIDEO Air Canada Jazz #AC8684 to Saguenay lost a wheel as it departed Montreal yesterday. Sparks were seen prior to separation. The flight returned safely to Montreal.

Video shows departure & wheel falling off, passengers being calm and a smooth landing. pic.twitter.com/o9ey0baikJ