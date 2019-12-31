أفضل أرباح للذهب منذ 9 سنوات

المصدر: عن رويترز

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين اليوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام في حين نزل الدولار الأمريكي بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

ويُعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية.

وارتفع الذهب نحو 18 % منذ بداية العام، ويتجه لتسجيل أفضل عام منذ 2010 ويرجع ذلك بصفة أساسية لحرب الرسوم التجارية بين الصين والولايات المتحدة والمستمرة على مدى 17 شهرا وتأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1513.29 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولارا. وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 % إلى 1516.60 دولارا.

كما دعم الذهب انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ما يجعل المعدن الأصفر أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 % إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 % إلى 951 دولارا. وفقد البلاديوم 0.1 % إلى 1903.39 دولاراً للأوقية.