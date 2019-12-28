الصين تمنح «تيسلا» إعفاء ضريبياً بنسبة 10% على سيارات «موديل 3»

المصدر: شنغهاي وواشنطن ونيويورك - د.ب.أ

نالت شركة «تيسلا» الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية إعفاء من ضريبة الشراء بنسبة 10% على سيارات السيدان «موديل 3» المصنعة في الصين، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبيرغ» أمس.

ويعد هذا الإعفاء الضريبي مكافأة لـ«تيسلا»، في وقت تستعد الشركة الأميركية لبدء تسليم سيارات كهربائية للمستهلكين المحليين.

وجرى إدراج «موديل 3» ضمن قائمة فئات السيارات المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي والتي أعلنتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية على موقعها الإلكتروني.

وقالت «تيسلا» في أكتوبر الماضي إن سعر سيارتها «موديل 3» المصنعة محلياً، سيكون نحو 50 ألف دولار أميركي.

ويعلق رئيس «تيسلا»، ايلون ماسك، آمالاً على مصنع الشركة المقرر إقامته في مدينة شنغهاي الصينية من أجل تعزيز الزخم الذي حققته الشركة أخيراً في أكبر سوق عالمية للسيارات الكهربائية، والسيارات بشكل عام.

وتخوض «موديل 3» منافسة مع السيارات الكهربائية للمنافسين المحليين مثل شركتي «نيو»، و«إكس بينج» الصينيتين، إضافة إلى شركات عالمية، بينها «بي إم دبليو»، و«دايملر».

وكان الإعفاء الضريبي لـ«موديل 3» متوقعاً، بعدما نالت سيارات «تيسلا» المستوردة إعفاء مماثلاً في أغسطس، كما أصبح «موديل 3» المنتج في الصين مؤهلاً في وقت سابق الشهر الجاري للحصول على دعم حكومي بنحو 25000 يوان (3600 دولار) لكل سيارة.

وقالت مصادر مطلعة إن «تيسلا» قد تخفض سعر سياراتها السيدان المجمَّعة في الصين بنسبة 20% أو أكثر العام المقبل، مع استخدام الشركة المزيد من المكونات المحلية وخفض التكاليف.

إلى ذلك، أعلنت شركة «تيسلا» أنها تمكنت من توفير تمويل بقيمة 11.25 مليار يوان (1.6 مليار دولار) من بنوك محلية في الصين لإقامة مصنع للشركة في مدينة شنغهاي الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء «بلومبيرغ» أمس.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد «تيسلا» لتسليم سيارات سيدان من الفئة الثالثة التي جرى تصنيعها في الصين للمستهلكين المحليين.

وحصلت شركة صناعة السيارات الأميركية الأسبوع الماضي على تسهيلات لقرض بقيمة 9 مليارات يوان بضمان المصنع والأرض المحيطة به، بالإضافة إلى تسهيل لقرض دوار بقيمة 2.25 مليار يوان.

وسجل سهم «تيسلا» ارتفاعاً بنسبة 1.3% أول من أمس، ليصل إلى سعر قياسي بواقع 430.94 دولاراً، بحلول نهاية جلسة التداول أول من أمس.