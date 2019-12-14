مصادر أميركية: اتفاق على شروط التجارة مع الصين

المصدر: واشنطن وبكين - رويترز

قالت مصادر أميركية، إن واشنطن ستعلق بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية وتخفض أخرى، في مقابل شراء بكين مزيداً من السلع الزراعية الأميركية، لكن عدم صدور تأكيد عن أي من الجانبين يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان هناك اتفاق نهائي.

وأكد مصدر، أحيط علماً بوضع المفاوضات الثنائية، أن الولايات المتحدة ستعلق رسوماً على سلع صينية قيمتها 160 مليار دولار من المتوقع أن تدخل حيز التطبيق يوم غد (الأحد)، وتخفض رسوماً أخرى قائمة.

في المقابل، ستوافق بكين على شراء سلع زراعية أميركية قيمتها 50 مليار دولار في 2020، يما يعادل مثلي ما اشترته في 2017، أي قبل اندلاع النزاع التجاري، حسبما قاله مصدران مقيمان في الولايات المتحدة، أحيطا علماً بسير المحادثات.

لكن لم تصدر إعلانات رسمية عن واشنطن أو بكين، ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت الشروط قد نالت موافقة الجانبين.

ومن المقرر بدء تطبيق رسوم صينية جديدة على السلع الأميركية يوم غدٍ (الأحد)، في حين تسري الرسوم الأميركية على السلع الصينية، في الموعد نفسه. وسيتعين على الجانبين أن يصدرا إعلانات رسمية لتأجيل تلك الرسوم أو إلغائها.

وكان مصدران مطلعان على المفاوضات قالا في وقت سابق، إن واشنطن عرضت تقليص الرسوم القائمة على البضائع الصينية 50%، وتعليق الرسوم الجديدة المقررة يوم الأحد من أجل التوصل إلى اتفاق «مرحلة 1»، الذي ظهرت أولى بشائره في أكتوبر الماضي. إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الصينية أمس، رداً على سؤال عن اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة، إنها ملتزمة بحل القضايا لكن الاتفاق يجب أن يعود بالنفع على الطرفين.