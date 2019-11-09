الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 30 شهراً

المصدر: عواصم ــ رويترز

تتجه أسعار الذهب لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في عامين ونصف العام، في الوقت الذي يعزز فيه التفاؤل بشأن إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، الإقبال على المخاطرة، ما يحد من الشهية للمعدن النفيس. وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1468.86 دولاراً للأوقية (الأونصة)، دون تغيير يُذكر تقريباً، ليتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو 2017. وكانت الأسعار تراجعت في الجلسة السابقة 2% لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1470.10 دولاراً للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب ما يزيد على 14%، منذ بداية العام الجاري، بما يرجع في الأساس إلى الحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.8% إلى 16.98 دولاراً للأوقية، وتتجه صوب التراجع نحو 6% منذ بداية الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض لها منذ يوليو 2017. وهبط البلاتين 0.4% إلى 905.1 دولارات للأوقية، ويتجه صوب النزول ما يزيد على 4% في الأسبوع. كما خسر البلاديوم 0.2% إلى 1797.68 دولاراً للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع.