ما هي أكثر الملوثات انتشاراً في العالم؟

المصدر: أزاد عيشو – دبي

على عكس الاعتقاد السائد وجدت دراسة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي أن أعقاب (فلاتر) السجائر المهملة تعد من أكثر الملوثات التي يصنعها الإنسان انتشاراً في العالم، ويتم التخلص من نحو 4.5 تريليون من فلاتر السجائر كل عام، معظمها يحتوي على ألياف السليلوز وهي مادة بلاستيكية قد تستغرق 10 أعوام للتحلل الحيوي.

وبحسب الدارسة فإن العلاقة بين التدخين والقضايا الصحية مثل السرطان وأمراض الرئة راسخة، ولكن الأضرار البيئية الناجمة عن أعقاب السجائر البلاستيكية المهملة لم تناقش على نطاق واسع، فخلال الوقت الذي تستغرقه عملية التحلل الحيوي، يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في الفلاتر التي يتم التخلص منها في إلحاق الضرر بالبيئة، ما يعيق نمو العشب والنباتات.

وجنبا إلى جنب مع غيرها من النفايات البلاستيكية والقمامة، تنتقل العديد من هذه الفلاتر المهملة عن طريق الأنهار إلى المحيطات، حيث يمكن أن تلوث النظم الإيكولوجية البحرية، وعلى الرغم من أن أعقاب السجائر تنتشر بشكل متزايد على كوكب الأرض، لكنها ليست مدرجة ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمواد المحظورة.