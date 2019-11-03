المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهر تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي أنه بحلول عام 2035 ستضم منطقة آسيا جزءاً كبيراً من المدن الأكثر اكتظاظاً بالسكان، ما يبرز جملة من التحديات أمام هذه المراكز الحضرية بما في ذلك الضغط الكبير على البنى التحتية.

وتوقع التقرير أن تحتل جاكرتا عاصمة إندونيسيا المركز الأول في العالم، لكن مع ارتفاع منسوب سطح البحر تخطط الحكومة الآن لتحويل العاصمة إلى جزيرة بورنيو، مشيراً إلى أن الزيادة المتواصلة في أعداد السكان في كل من كينشاسا ولاغوس التي من المتوقع أن تحتل مراكز متقدمة خلال السنوات المقبلة.

تعرف إلى أكبر 10 مدن في العالم من حيث عدد السكان في 2030:

المدنية – عدد السكان بالمليون نسمة

جاكرتا (38)

طوكيو (37.8)

تشونغتشينغ (32.2)

دكا (31.2)

شنغهاي (25.3)

كراتشي (24.8)

كينشاسا (24.7)

لاغوس (24.2)

مكسيكو (23.5)

مومباي (23.1)