آل سودين: 6.5 مليار دولار حجم الاستثمارات المباشرة مع مصر

المصدر: القاهرة – الامارات اليوم

قال رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية د. أحمد آل سودين، إن جمهورية مصر العربية شريك تجاري استراتيجي رئيسي مع دولة الإمارات في المنطقة العربية، وأن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغت نحو 6.5 مليار دولار، تغطي عددا من القطاعات الاقتصادية في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية وغيرها.

وأعرب «آل سودين»، خلال مؤتمر صحفي أُقيم أمس بالقاهرة، عن اعتزازه بصفته رجل أعمال إماراتي بمشاركته للعام الثاني على التوالي بالمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» باعتبار المستثمرين الإماراتيين في طليعة الدول العربية المشاركة والحريصة على ضخ استثماراتها بمصر، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر تتجاوز 877 شركة في 15 مجالا من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتنمية وتعميق حجم التعاون بين البلدين.

وأشار الى أنه يشارك في هذا المعرض غرف التجارة والصناعة لأبوظبي والشارقة والفجيرة

من جانبه قال مروان عبد الرازق رئيس مجلس إدارة «بيزنكس» للإستشارات، إن المعرض سيشهد هذا العام العديد نحو 300 علامة تجارية دولية.

وأوضح عبد الرازق أن الدورة الثانية ستضم 250 عارضا، 17 بنكا، وسيتم خلاها تنظيم45 ندوة، ومن المتوقع استقطاب ما بين 12-15 ألف زائر.