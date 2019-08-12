المصدر: أزاد عيشو – دبي

وصل إجمالي عدد الطائرات ضمن أسطول شركات الطيران العربية الأعضاء لدى الاتحاد العربي للنقل الجوي إلى أكثر من 1200 طائرة وفقاً لآخر البيانات المتاحة، وتنقل هذه الشركات سنوياً نحو 225 مليون مسافر فضلاً عن 7 ملايين طن من الشحنات الجوية.

تاريخياً تعتبر شركة "مصر للطيران" أقدم شركة طيران عربية إذ أصبحت عند تأسيسها في شهر مايو 1932 سابع شركة طيران على مستوى العالم، وبدأت الشركة تشغيل عملياتها التجاريـة في أغسطس 1933 بطائرات من طراز "سبارتان كروزر" لتشغيل رحلات جوية بين القاهرة والإسكندرية.

وشهد يوم 27 مايو 1945 الانطلاقة الأولى لحركة الطيران في أجواء المملكة العربية السعودية بطائرة من طراز (دي سي 3) تم تشغيلها لنقل الركاب بين الرياض وجدة والظهران، ولاحقاً تم الإعلان عن تأسيس الخطوط الجوية السعودية، مع انضمام خمس طائرات من طراز (DC-4) وخمس طائرات أخرى من طراز بريستول (170) لأسطول الشركة في وقت لاحق لدعم شبكة الرحلات الدولية.

وتأسست شركة طيران الشرق الأوسط عام 1945 ودشّنت أولى خطوطها بين بيروت والمدن المجاورة مثل سوريا، قبرص ومصر ومن ثم السعودية والكويت ومحطات أخرى هامة في الخليج، بدورها تأسست الخطوط الجوية العراقية في بداية العام 1945، تلتها الخطوط الجوية السورية والخطوط السودانية في العام 1946، تعرف إلى أقدم 10 شركات طيران عربية:

الشركة: تاريخ - التأسيس



1. مصر للطيران 1932

2. الخطوط السعودية 1945

3. طيران الشرق الأوسط 1945

4. الخطوط العراقية 1945

5. الخطوط السورية 1946

6. الخطوط السودانية 1946

7. الخطوط التونسية 1948

8. طيران الخليج 1950

9. الخطوط الجزائرية 1953

10. الخطوط الكويتية 1954