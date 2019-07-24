قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع إيرادات الشركة

المصدر: رويترز

حققت شركة كوكاكولا نتائج مالية للربع الثاني من العام تجاوزت توقعات المحللين ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العمليات القائمة للعام بأكمله بفضل ارتفاع مبيعات مشروبات الصودا خالية السكر والمشروبات الغازية ذات النكهات الجديدة والقهوة الجاهزة.

وتتوقع الشركة التي مقرها أتلانتا نمو إيرادات العمليات القائمة 5 % في 2019 بأكمله، ارتفاعا من تقديرات سابقة لنمو يبلغ 4%.

وفي الربع الثاني من العام، حققت الشركة نموا بلغ أربعة % في حجم مبيعات منتجها التقليدي "كوكاكولا" ونسخته خالية السكر مما ساهم في زيادة صافي الإيرادات 6.1 % إلى 10 مليارات دولار، متجاوزة تقديرات المحللين بقليل.

وباستبعاد البنود الاستثنائية، بلغت أرباح كوكاكولا 63 سنتا للسهم، مرتفعة سنتين فوق تقديرات السوق، وفقا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف.

وتراهن كوكاكولا الآن على قهواتها المبتكرة من أجل نمو المبيعات، بينما حقق حجم مبيعات مشروباتها خالية السكر نموا في خانة العشرات للعام الثالث، بفضل عبوات أصغر ونكهات جديدة، حسبما ذكرت الشركة.