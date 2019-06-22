الذهب يتجاوز 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمر 2013

المصدر: عواصم - رويترز

قفز الذهب ما يزيد على 1.5% أمس، متجاوزاً مستوى 1400 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر 2013، في الوقت الذي تأثر فيه الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية سلباً بتلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة. كما عزّزت التوترات في الشرق الأوسط ارتفاع المعدن النفيس، ما دفع الذهب للصعود نحو 5% الأسبوع الماضي، ونحو 10% منذ بداية العام الجاري. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1404.35 دولارات للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الرابع من سبتمبر 2013 عند 1410.78 دولارات. ويتجه الذهب صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 29 أبريل 2016، كما أنه بصدد الارتفاع للأسبوع الخامس على الترتيب. كما ارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.9% إلى 1408.90 دولارات للأوقية. وقال البنك المركزي الأميركي إنه مستعد للتصدي لتنامي المخاطر الاقتصادية المحلية والعالمية، ملمحاً إلى البدء في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفع الذهب 70 دولاراً بعد تصريحات «المركزي الأميركي» التي تميل إلى التيسير النقدي، وتزايد التوترات في الشرق الأوسط.

أمّا بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد كسبت الفضة 0.3% إلى 15.43 دولاراً للأوقية وهو أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريباً، وتتجه صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ بداية العام الجاري. كما صعد البلاتين 1.1% إلى 811.08 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1% إلى 1492.82 دولاراً للأوقية، ويتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي.