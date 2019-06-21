الذهب يصعد إلى أعلى مستوياته في 5 سنوات

المصدر: عواصم - رويترز

صعدت أسعار الذهب 2% إلى أعلى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات، أمس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاحتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، ما دفع الدولار للانخفاض وعوائد سندات الخزانة الأميركية للهبوط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1382.7 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 17 مارس 2014 عند 1386.38 دولاراً للأوقية.

وقفز الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.8% إلى 1386.3 دولاراً للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عند 1397.7 دولاراً للأوقية.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي، أفاد أول من أمس، بأنه مستعد لمواجهة المخاطر الاقتصادية المتنامية عالمياً ومحلياً مع بدء خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد تقييمه لتصاعد التوترات التجارية وتنامي المخاوف من ضعف التضخم.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من كلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائداً ويؤثر سلباً على الدولار، ما يقلص من كلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت المعادن النفيسة الأخرى أيضاً، إذ صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 15.31 دولاراً للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر، بينما زاد البلاتين 0.6% إلى 815.84 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1517.05 دولاراً للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له في 12 أسبوعاً.