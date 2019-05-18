ماورر: ترامب منفتح على محادثات اتفاق تجارة حرة أميركي سويسري

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس السويسري، أولي ماورر، للصحافيين في واشنطن بعد أول زيارة يقوم بها رئيس سويسري إلى البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حريص على إحراز تقدم في محادثات مع سويسرا بشأن اتفاق تجارة حرة.

ووصف ماورر، الاجتماع مع ترامب بأنه «بنّاء»، وقال إن الرئيس الأميركي «إيجابي» بشأن العمل على اتفاق تجارة حرة، لكنه يرغب في الانتهاء منه «بوتيرة أسرع بالمقارنة مع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أنه لم تتم مناقشة تفاصيل محددة. وأكد ماورر للصحافيين بعد الاجتماع «إنه يعتقد أنه يتعين علينا تسريع المسألة».

وتعكف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تدشين مفاوضات تجارية، لكن العملية استغرقت وقتاً أطول من المتوقع.

وتابع ماورر، الذي يشغل منصب وزير المالية أيضاً، إن سويسرا، سابع أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة باستثمارات بقيمة 309 مليارات دولار، حريصة على توسعة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين سويسرا والولايات المتحدة في السلع والخدمات 122 مليار دولار في 2017، وفقاً لبيانات من مكتب الممثل التجاري الأميركي.

وكان من المقرر أن يجتمع ماورر وترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا في يناير الماضي، لكن ترامب ألغى زيارته بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.

وقال ماورر: «حقيقة أن سويسرا (الرئيس السويسري) دُعيت إلى البيت الأبيض للمرة الأولى، تؤكد أن لدينا علاقات طيبة، وأن هناك رغبة في تعميقها». وتابع «تلك خطوة مهمة أنا مقتنع أنه ستليها خطوات أخرى».