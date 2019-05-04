«بنك أوف أميركا»: المستثمرون يواصلون الشراء الكثيف في السندات

المصدر: لندن - رويترز

قال محللو «بنك أوف أميركا ميريل لينش» أمس، إن صناديق السندات العالمية استقبلت أسبوعاً آخر من التدفقات الضخمة في حين تباطأ النزوح عن الأسهم حتى كاد يتوقف.

وضخ المستثمرون 9.6 مليارات دولار في صناديق السندات، لتستمر التدفقات للأسبوع السابع عشر على التوالي، بينما شهدت أسواق السندات نزوحاً للأسبوع السابع على التوالي. وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية نزوحاً في 58 من الـ60 أسبوعاً الأخيرة، وبلغ حجم النزوح أربعة مليارات دولار على مدى الأسبوع المنتهي في أول مايو الجاري. وبلغ حجم النزوح عن صناديق الأسهم الأميركية 2.2 مليار دولار. في المقابل، فإن بحث المستثمرين عن الأصول عالية العائد، قادهم إلى صناديق سندات الأسواق الناشئة التي استقبلت أكبر تدفقاتها في 12 أسبوعاً، مستقطبة 2.4 مليار دولار.