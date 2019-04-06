الذهب ينخفض صوب أدنى مستوى في 10 أسابيع

المصدر: عواصم - رويترز

انخفض الذهب، أمس، لكنه يُتداول فوق أدنى مستوى في 10 أسابيع، في وقت ارتفع فيه الدولار مقابل الين بفعل مؤشرات الى إحراز تقدم في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1288.75 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 25 يناير 2019 عند 1280.59 دولاراً في الجلسة السابقة. وتراجع نحو 0.2% منذ بداية الأسبوع الماضي. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب نحو 0.1% إلى 1293.7 دولاراً للأوقية. وتجاوز الذهب، أول من أمس، متوسطه المتحرك في 100 يوم، البالغ نحو 1282 دولاراً للأوقية، للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018 على الأقل، مدفوعاً في الأساس ببيانات قوية في الولايات المتحدة وتحسّن الإقبال على المخاطرة.

وعززت أسواق الأسهم الآسيوية مكاسبها الأسبوعية مع صدور الكثير من عناوين الأنباء الخاصة بالمحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن دون التوصل إلى نتائج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 892.95 دولاراً، بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ منتصف يونيو 2018 عند 901.49 دولار للأوقية.

وازداد البلاديوم 0.4% إلى 1371.50 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه للانخفاض، كما استقرت الفضة عند 15.14 دولاراً للأوقية.