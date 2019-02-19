نصائح لحجز رحلات طيران غير مباشرة

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أفادت شركة «سكاي سكنر»، المتخصصة في الحجوزات السياحية، بأن هناك بعض الاعتبارات التي يجب النظر فيها بدقة قبل حجز رحلات طيران غير مباشرة (رحلات ربط) إلى الوجهة المقصودة، لافتة إلى أن المسافرين يفضلون الرحلات الجوية المباشرة عند السفر، سواء للعمل أو لقضاء عطلة، لكن هناك الكثير من الأماكن التي تتطلب من المسافر إجراء أكثر من رحلة للوصول إلى وجهته.

وأوضحت أنه عادة ما تأخذ الرحلات الجوية عبر أكثر من محور وقتاً أطول للسفر، ويضطر المسافر إلى حجزها عندما يكون المكان الذي يخطط للوصول إليه بعيداً عن المدن أو المطارات الكبيرة، غير أنه يمكن أن تكون رحلات الربط هذه عبر شركة الطيران نفسها أو شركات الطيران المختلفة استناداً إلى المسارات التي يخطط للسفر إليها.

وأضافت «سكاي سكنر» أنه في الحالات التي تكون فيها رحلة الربط هي شركة طيران أخرى أو محطة أخرى، فعلى المسافرين أن يخضعوا لفحص الأمتعة مرة أخرى قبل الصعود إلى الطائرة، وهنا ينصح عادة بترك وقت كافٍ يصل إلى ثلاث ساعات بالنسبة للرحلات الدولية، وبين 30 دقيقة وساعة واحدة بالنسبة للرحلات الداخلية، ومع ذلك، يجب على المسافر التأكد من توافر الوقت الكافي للعبور من بوابة إلى أخرى، سواء أكان ذلك للرحلات على شركة الطيران ذاتها أو على شركات طيران مختلفة.

وبينت أنه بالنسبة للمطارات الكبيرة والمزدحمة، فيجب أن يكون هناك وقت كافٍ للوقوف على الفحص الأمني والأشعة السينية قبل السفر على متن الرحلة التالية، مشيرة إلى أهمية التأكد قبل عملية الحجز من اختيار شركة طيران واحدة لكلا الرحلتين أو تحالف من شركة الطيران الأولى، فهي الأسهل والأفضل في إجراء التعديلات وتعويض المسافرين في حالات التأخر عن اللحاق بالرحلة الأولى.

كما لفتت إلى أن حجز رحلات بأكثر من تذكرة واحدة يزيد من حجم المخاطر والخسائر التي قد يتعرض لها المسافر.