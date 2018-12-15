675 تريليون درهم إجمالي الديون في العالم خلال 2017

المصدر: واشنطن ــ وام

وصل إجمالي الديون في العالم، خلال العام الماضي، إلى مستوى قياسي جديد قدره 184 تريليون دولار (نحو 675.5 تريليون درهم)، بما يعادل أكثر من 86 ألف دولار لكل شخص، وهو ما يزيد على ضعف متوسط دخل الفرد السنوي في العالم.

وأظهرت بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، أخيراً، أن الولايات المتحدة والصين واليابان، أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، هي الدول الأكثر استدانة أيضاً.

وحذّر الصندوق من المخاطر المحتملة على نمو الاقتصاد العالمي، نتيجة زيادة نصيب الدول الثلاث من إجمالي الديون في العالم لإجمالي ناتجها المحلي.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إلى أن إجمالي الدين العام والخاص في العالم يعادل نحو 225% من إجمالي الناتج المحلي للعالم. في الوقت نفسه، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي حجم ديون العالم خلال العام 2017 بمقدار تريليوني دولار، مقارنة بتقديراته السابقة المنشورة في أكتوبر الماضي، وذلك نتيجة إضافة بيانات آخر شهرين من العام، وكذلك بيانات عدد من الدول التي لم تكن متاحة أثناء إعداد التقديرات الأولية.