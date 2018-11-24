محكمة ألمانية تلزم «فولكسفاغن» بإعادة قيمة سيارات «غولف» لمشتريها في 2012

المصدر: برلين ــ رويترز

قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، أمس، إن محكمة ألمانية قضت بوجوب إعادة شركة «فولكسفاغن» الألمانية الثمن الأصلي للسيارات من طراز «غولف» بالكامل لكل من مالكي هذه السيارة، الذين اشتروها في عام 2012، بسبب فضيحة انبعاثات السيارات التي تعمل بالديزل.

وذكرت الصحيفة أن محكمة «أوجسبورج» قضت بأن «فولكسفاغن» تصرفت بشكل «غير أخلاقي»، عندما زودت تلك السيارات ببرامج تتلاعب في قراءة انبعاثات العادم، سعياً وراء زيادة المبيعات والأرباح عن طريق غش الزبائن.

وانخفضت أسهم «فولكسفاغن» 1.6% في التعاملات المبكرة بـ«بورصة فرانكفورت»، فيما لم يتسن الاتصال بالمحكمة للحصول على تعليق، كما لم يرد متحدث باسم «فولكسفاغن» على طلب للتعقيب.

وقالت «فولكسفاغن» إن نحو 11 مليون سيارة حول العالم جرى تزويدها ببرامج يمكنها التحايل على اختبارات انبعاثات العادم في السيارات التي تعمل بالديزل.

ووافقت «فولكسفاغن» على دفع مليارات الدولارات في الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من زبائن وجهات معنية بالبيئة وولايات وبائعين. وعرضت الشركة إعادة شراء 500 ألف سيارة ملوثة للبيئة في الولايات المتحدة، إلا أن الشركة لم تتوصل إلى اتفاقات مشابهة في أوروبا، إذ تواجه مطالبات بمليارات الدولارات من مستثمرين وزبائن، في أسوأ أزمة تمر بها أنشطتها منذ نشأتها.

- «فولكسفاغن»

زودت السيارات ببرامج

تتلاعب في قراءة

انبعاثات العادم.