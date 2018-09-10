بالصور.. أول ظهور لطائرة بوينغ 777 إكس

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركة بوينغ الأميركية عن أول ظهور لأحدث طائراتها من طراز"بوينغ 777 إكس" التي تمتلك أكبر محرك نفاث في العالم GE9X من شركة جنرال إلكتريك للطيران.

ومن المتوقع أن تشكل هذه الطائرات العمود الفقري لأسطول "طيران الإمارات" خلال السنوات المقبلة، بعد أن تقدمت بطلبية لشراء 150 طائرة من هذا الطراز بقيمة 206 مليارات درهم على أن تتسلم أول طائرة منها في 2020.

وتم طرح هذه الطائرة خلال معرض دبي للطيران في عام 2013 وأعلنت طيران الإمارات عن أول طلبية لها وهي الأكبر مقارنة بالناقلات الجوية الأخرى، إذ شملت بنود هذه طلبية الناقلة الإماراتية شراء 115 طائرة «777-9إكس» و35 طائرة «777-8إكس» – مع حقوق شراء 50 طائرة إضافية، حيث ستزيد قيمة الطلبية في حال تطبيق هذا البند إلى حوالي 75 مليار دولار أميركي.

كما ستتمتع طائرات «777-9إكس» بكفاءة أعلى بنسبة 12% من حيث كمية استهلاك الوقود مقارنة بجميع الطائرات المنافسة، فيما ستكون طائرات «777-8إكس» أكثر كفاءة بنسبة 5% مقارنةً مع منافساتها.

وستوفر هذه الطائرات أحدث التقنيات، بما في ذلك المحرك التجاري الأكثر تطوراً، بالإضافة إلى جناح مصنوع من المواد المركبة الجديد كلياً وعالي الكفاءة بامتداد أطول مقارنة مع طائرات اليوم من طراز 777.

وكانت شركة "بوينغ" قد حصلت على موافقة إدارة الطيران الفيديرالية الأميركية لتصميم أجنحة قابلة للطي لهذه الطائرات الأولى من نوعها في قطاع الطيران التجاري.