"جيبي" يلغي رحلات طيران الإمارات إلى أوساكا

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت طيران الإمارات إنها ألغت رحلاتها الجوية إلى أوساكا اليابانية يومي 4 و5 سبتمبر الجاري بسبب إغلاق المطار جراء الإعصار "جيبي"، مشيرة إلى أنها ستوفر خيارات إعادة التوجيه إلى مطار هانيدا للمسافرين الذين انطلقوا بالفعل وبدأوا رحلتهم.

وذكرت الناقلة على موقعها الشبكي أنه لن يتم قبول المسافرين في وجهات المغادرة الأصلية على الرحلات الملغاة والتي تأثرت بالإعصار، لافتة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب، مطالبة المتعاملين بزيارة موقعها الشبكي للاطلاع على تفاصيل الحجوزات.

وفي وقت سابق من اليوم نصحت اليابان أكثر من مليون شخص بإخلاء منازلهم وألغت مئات الرحلات الجوية في مواجهة رياح عاتية وأمطار غزيرة مع وصول الإعصار جيبي إلى ساحلها الأوسط والغربي.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الأمواج في بعض المناطق سجلت أعلى ارتفاع منذ إعصار حدث عام 1961 وغمرت بسببه المياه مدارج مطار كانساي الدولي في أوساكا.