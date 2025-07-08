طيران الإمارات تكشف عن أكثر وجهات العطلات الصيفية شعبية لعام 2025

مع بلوغ السفر الدولي ذروته هذا الصيف، كشف أحدث تحليل أجرته طيران الإمارات لبيانات الحجز العالمية وأنماط البحث عن الوجهات التي يسعى المسافرون إلى قضاء عطلاتهم فيها خلال شهري يوليو وأغسطس، مع بروز تحول نحو تجارب ثقافية جديدة ووجهات غير مألوفة.

وسجلت طيران الإمارات ارتفاعاً نسبته 7% في عمليات البحث عن رحلات الطيران لقضاء عطلات صيف العام الحالي بالمقارنة مع العام الماضي، حيث جاءت فرنسا في صدارة قائمة الدول التي شهدت زيادة في عمليات البحث عن وجهات للسفر إلى الخارج لقضاء العطلات الصيفية، مع تسجيلها زيادة نسبتها 35%، تلتها أيرلندا وكندا والمملكة العربية السعودية. كما شملت قائمة الدول التي شهدت زيادة قوية في عمليات البحث عن وجهات للسفر إلى الخارج لقضاء العطلات الصيفية كلا ألمانيا والإمارات العربية المتحدة، ما يجسد نمو الطلب على السفر في الأسواق الرئيسية.

وكشف تحليل بيانات الحجوزات أن أكثر وجهات طيران الإمارات شعبية للسفر في صيف عام 2025 تركزت بشكل رئيسي على وجهات في الشرق الأقصى والمحيط الهندي وأوروبا.

أبرز وجهات طيران الإمارات الصيفية

برزت فيتنام كوجهة مميزة هذا الصيف، حيث خطفت الأضواء مع ارتفاع الاهتمام بالسفر إليها بنسبة 61%، وتسجيل نمو كبير في الحجوزات، علماً بأن طيران الإمارات تسير 25 رحلة أسبوعية إلى 3 وجهات مختلفة في فيتنام هي: هو تشي منه، هانوي بالإضافة إلى دا نانغ التي بدأت الناقلة تسيير رحلات إليها في يونيو الماضي عبر بانكوك، وتمتاز هذه الرحلات بمواعيد سفر مثالية توفر ربطاً سلساً مع الرحلات من وإلى المدن الأوروبية الكبرى والمراكز الأمريكية الرئيسية.

وتعد دا نانغ ثالث أكبر مدينة في فيتنام، وهي تتألق باحتوائها ثلاث كنوز من مواقع التراث العالمي لليونسكو، كما تمتاز فيتنام بشكل عام بامتلاكها أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل البكر، إلى جانب كونها وجهة مثالية لعشاق الطعام، حيث يمتاز المطبخ الفيتنامي بالتنوع الفريد، وهو ما يتجسد في مطاعم الشوارع الصاخبة التي توفر تجربة لا تُنسى.

وجاءت في المرتبة الثانية جزيرة موريشيوس مع ارتفاع عمليات البحث عن الرحلات الجوية إليها بنسبة 41% وباتت ثاني أكثر الوجهات طلباً هذا الصيف ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات التي تسير إليها رحلتين يومياً باستخدام طائراتهاالأيقونية A380.

كما شهدت سريلانكا زيادة نسبتها 32% في عمليات البحث، وبرزت كوجهة مفضلة بفضل ثراء نسيجها الثقافي، وشواطئها البكر، وتجاربها السياحية ذات الأسعار المعتدلة.

وحافظت اليابان على جاذبيتها للزوار العالميين، حيث نمت عمليات البحث عن الرحلات إليها بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، بفضل ثقافتها الفريدة، ومناظرها الطبيعية الخلابة، ومدنها الحديثة، ومأكولاتها الشهية التي تجمع بين المذاق الفريد والبراعة الفنية. وتُشغل طيران الإمارات 21 رحلة أسبوعية إلى ثلاث وجهات يابانية هي: طوكيو ناريتا، وطوكيو هانيدا، وأوساكا.

وأكملت فرنسا المراكز الخمسة الأولى بزيادة قوية نسبتها 25% في عمليات البحث، وتساهم طيران الإمارات في تلبية طلب المسافرين هذا الصيف، حيث تسيّر 21 رحلة أسبوعية إلى باريس (بما في ذلك 3 رحلات يومية باستخدام طائرات A380) إلى جانب رحلة يومية إلى نيس باستخدام طائرة A380 ؛ ورحلة يومية إلى ليون على متن طائرة A350.

بيانات الحجوزات وخيارات السفر

شهدت طيران الإمارات ارتفاعًا بنسبة 13% في عمليات البحث عن الرحلات الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سجلت زيادة ملحوظة في عمليات البحث عن وجهات مثل سريلانكا والأردن وفرنسا والهند ولبنان والمغرب. أما في الولايات المتحدة فقد ركز المسافرون مع طيران الإمارات عمليات بحثهم بشكل متزايد على وجهات أفريقية مثل مصر وكينيا وجنوب أفريقيا، بينما سجل المسافرون من المملكة المتحدة زيادة نسبتها 12% عن العام الماضي في عمليات البحث على موقع emirates.com، مع اهتمام متزايد بوجهات بعيدة مثل نيوزيلندا وأستراليا واليابان وسريلانكا وموريشيوس.

وتركزت عمليات بحث المسافرين من الهند في عام 2025 على فرص السفر إلى أستراليا ونيوزيلندا وأيرلندا، بينما تركز اهتمام المسافرين الأستراليين على العطلات الصيفية الأوروبية، مع ارتفاع عمليات البحث عن فرنسا والمملكة المتحدة. أما المسافرون الألمان فقد تركز اهتمامهم على جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى مع ارتفاع مستويات البحث عن اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وسيشل.

وكشفت عمليات البحث وبيانات الحجوزات أن المسافرين بشكل عام يميلون خلال الصيف عادةً إلى العطلات الطويلة، وخاصةً بالنسبة لمسافري طيران الإمارات من الهند وأستراليا والمملكة المتحدة وألمانيا الذين يقومون بإجازات مُمتدة - حيث يسافر ما يقرب من ثلثهم لأكثر من شهر، بينما يختار المسافرون من الولايات المتحدة الإقامة قضاء عطلات صيفية تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.