25 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 25 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 742.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 3.5% خلال سبعة أشهر.

وبحسب الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس سنوي بنسبة 2.84% أو ما يعادل 20.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 721.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022.

وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 821.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79 مليار درهم.